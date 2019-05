Bündnis gegen viel Licht in dunkler Nacht wächst

Anschober war am Freitag zu Besuch in der Gemeinde Brunnenthal (Bezirk Schärding), die als nächste „besseres Licht“ für ihre öffentliche Beleuchtung will. Dort werden circa 150 bestehende Lichtpunkte mit fachlicher und finanzieller Unterstützung des Landes Oberösterreich auf modernste Technologie umgerüstet, wie Bürgermeister Roland Wohlmuth (ÖVP) darlegt. Zum Beispiel werden in abgelegeneren Bereichen Bewegungssensoren eingesetzt und einzelne Straßenzüge mit Lampen, die untereinander kommunizieren können, individuell angesteuert, damit Gehsteige und Schulwege optimal ausgeleuchtet werden können.