Adele Neuhausers Glücks-Suche in Kufstein

Ich habe beispielsweise erkannt, wie glücklich ich bin, älter zu werden. Alles bewegt sich ja in Spiralen, und erst das Alter gibt uns die Chance, zumindest einige dieser Kreise zu Ende zu denken und abzuschließen – positive wie negativen. So war auch die Beschäftigung mit meinem Buch „Ich war mein größter Feind“ ein großes Glück. Aber auch in der Reduktion liegt für mich ein ganz großes Glück. Je einfacher ich meine Wünsche ans Leben formuliere, desto leichter kann ich sie erreichen. Und desto klarer ist auch, ob sie tatsächlich zu mir gehören. In der Einfachheit bin ich mir selbst ganz nah. Und je offener wir dem Anderen und Neuen gegenüber sind, desto reicher und bunter wird unser Leben.