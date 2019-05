Opposition will Wahl Erdogans annullieren lassen

Die türkische Opposition versucht die Regierungspartei AKP offenbar mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Nach der Annullierung der Bürgermeisterwahl in Istanbul, wo die Partei von Präsident Recep Tayyip Erdogan im März eine Niederlage erlitten hatte, pocht die oppositionelle CHP nun auf eine Annullierung der Präsidenten- und Parlamentswahl von 2018. Zur Begründung ihrer Entscheidung für eine Neuwahl in Istanbul hatte die Wahlbehörde am Montag angegeben, nicht alle Helfer an den Wahlurnen seien Staatsbedienstete gewesen - so wie es die Vorschriften vorsähen. Dieses Argument bringt nun auch die CHP vor.