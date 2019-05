Bürgermeisterwahl in Istanbul wird wiederholt

Erdogan: „Diebstahl an den Urnen“

Der Präsident und AKP-Chef hatte schon kurz nach der Wahl von Regelwidrigkeiten und „Diebstahl an den Urnen“ gesprochen. Es war von Wahlbeobachtern die Rede, die früher Staatsbeamte gewesen seien, die per Dekret aber während des Ausnahmezustands aus dem Staatsdienst entlassen worden seien. Am Samstag hatte er erneut deutlich gemacht, dass er die Abstimmung in Istanbul für unrechtmäßig hält. Damit erhöhte er auch den Druck auf die Hohe Wahlkommission, dem Antrag auf Annullierung stattzugeben.