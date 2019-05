„Games with Gold“ bringt die Insekten-Apokalypse

Xbox-Gamer, die für das Gold-Abo bezahlen, werden von Microsoft im Mai wieder mit kostenlosen Spielen versorgt. Im Video werden sie näher vorgestellt: In „Golf Club 2019 Featuring PGA Tour“ geht es auf der Xbox One auf den Rasen zum Golfen und in „Earth Defense Force: Insect Armageddon“ wird auf Xbox 360 und Xbox One die Insekten-Apokalypse mit gigantischen Krabbeltieren ausgerufen. Ebenfalls auf der Liste: „Marooners“ für die Xbox One, „Outcast: Second Contact“ und „Comic Jumper“. Das Gratis-Sortiment wird am 16. Mai gewechselt: Ein Teil der Spiele ist bis zu diesem Zeitpunkt kostenlos, ein Teil danach.