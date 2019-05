In der Transitfrage „eine Verbündete Tirols“

„In der Transitfrage bin ich eine Verbündete Tirols“, sagte die österreichische Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) am Montag bei einem gemeinsamen Medientermin mit Landeshauptmann Günther Platter in Innsbruck. Die Regierung halte zudem trotz der Kritik am Vorhaben des Doppelpasses fest.