Psychisch kranker Tiroler und Freundin vermisst

Laut Ermittlungen seien die beiden Jugendlichen mit dem Zug von Boizenburg nach Hamburg gereist. „Möglicherweise sind sie von dort aus in andere öffentliche Verkehrsmittel umgestiegen und in unbekannte Richtung weitergefahren. Der genaue Aufenthaltsort der beiden Vermissten ist derzeit nicht bekannt“, so die Polizei.