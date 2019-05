Blake Lively überrascht mit Babybauch bei Premiere

Was für eine süße Baby-Überraschung! Am Donnerstagabend sorgten Blake Lively und Ryan Reynolds bei der Premiere des Streifens „Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu“ in New York für den Hingucker des Abends. Unter dem gelben Kleid der schönen Schauspielerin wölbte sich nämlich ein stattliches Babybäuchlein.