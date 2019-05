Mit Feuerwerkskörpern Brand in Toilette gelegt

Rätsel gelöst! Am 20. Dezember standen in einer Knabentoilette in der Neuen Mittelschule Kremsmünster ein Handtuchspender und ein Mistkübel in Flammen. Der Brand wurde durch einen Feuerwerkskörper entfacht, zwei Schüler werden beschuldigt, die beiden zeigen sich nicht geständig. Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro.