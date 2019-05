„Echte“ Römer und Konzerte mitten im Wohnzimmer

Wohnzimmer-Konzerte und Orgel-Nacht

Das ist aber nur eine Idee von vielen, Kunsthistorisches ungewöhnlich zu verpacken und zu vermitteln: „Ich biete Atelierbesuche bei Künstlern an oder Wohnzimmer-Konzerte“, erzählt sie der „Krone“. Auf Anfrage vermittelt sie Musiker und Sänger, die in privaten Räumen ein Ständchen geben. Oder sie bringt das Theaterstück „Kunst“, in dem Meinungen über ein weißes Bild und menschliche Werte aufeinanderprallen direkt in Museen. Momentan steht bei ihr die Organisation der zweiten „Welser Orgel Nacht“ am 10. Mai im Vordergrund. An diesem Abend finden in drei Welser Kirchen drei Orgelkonzerte hintereinander statt. „Mit Werken von Komponisten, die hier gelebt haben oder noch wirken“, sagt Doppelbauer.