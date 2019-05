Raser bretterte mit 203 km/h über Südautobahn A2

Mit 98 km/h durch Ortsgebiet gedonnert

Er beschleunigte sein Fahrzeug, fuhr rechts am Polizeiauto vorbei und bog über die Autobahnabfahrt Hermagor auf die Gailtalstraße B111 ab. In Gailitz, Gemeinde Arnoldstein, konnte die Sektorstreife Arnoldstein auf den Pkw aufschließen. Der Raser fuhr inzwischen in der Mitte der B111 und raste mit einer Geschwindigkeit von 98 km/h durch das Ortsgebiet von Gailitz.