Zahl der Schusswaffen ist wieder kräftig gestiegen

„Wir müssen die Aufrüstung in den Privathaushalten stoppen. Denn in den seltensten Fällen werden Schusswaffen zur Selbstverteidigung eingesetzt. Demgegenüber stehen viele Tragödien, die im Affekt passieren und nur möglich sind, weil Schusswaffen vorhanden sind“, ist der Innviertler Bundesrat David Stögmüller (Grüne) angesichts der stark steigenden Zahlen an Schusswaffen in Privatbesitz besorgt.