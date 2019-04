Kaltfront macht Frühsommer in Europa den Garaus!

Der April, der macht wirklich, was er will: Nach den sommerlich sonnigen Tagen hat Tief „Theodor“ weiten Teilen Europas zu Beginn des Wochenendes einen ordentlichen Temperatursturz beschert. Schon am Freitagnachmittag fiel im Westen Österreichs, beispielsweise in Lech am Arlberg, Schnee. Stürmisch mit Schnee und Hagel sowie vielen Blitzeinschlägen zeigte sich das Wetter am Wochenende unter anderem auch im Norden von Italien.