Handball-Linz holt Schleifer für Abstiegs-Showdown

Keine Niederlage

Trotz der desaströsen Saison mit dem letztem Platz im Grunddurchgang und in der Quali-Runde geht man optimistisch in die Duelle mit den Steirern. Samstag auswärts, eine Woche später zuhause. Ein drittes Spiel würde wieder in der Steiermark steigen. „Wir haben gegen Leoben in dieser Saison nicht verloren“, so Kapitän Dominik Ascherbauer. Nachsatz: „Das ist sicher auch in den Köpfen der Gegner.“