April wird schon wieder ein Trocken-Monat!

Schnee dämpft in Bergen

Während in den Bergen der Jänner-Schnee – in Gosau fielen 300 Liter Niederschlag – wegschmilzt, staubt es rund um Linz und Wels, wo im Jänner nur 13 Liter gefallen waren, schon. Auch die Pegel der meisten Grundwassermessstellen in Oberösterreich zeigen wieder nach unten, einige kratzen schon wieder an der Marke „sehr niedriger Wasserstand“. Und nach viel Regen schaut es derzeit nicht aus. „Es kündigt sich für Freitag und Samstag eine Störung an, aber es kann auch sein, dass es nur ein paar Liter sind“, so Ohms.