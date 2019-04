„Impfgegner vertrauen auf Verschwörungstheorien“

Impfgegner, die lieber irren Verschwörungstheorien als Medizin und Wissenschaft vertrauen, ärgern Tilman Königswieser, Ärztlicher Direktor des Salzkammergutklinikums, der am großen Oberösterreich-Stammtisch von „OÖ-Krone“ und ORF OÖ am Mittwoch um 20 Uhr im Gasthaus Vonwiller in Haslach teilnimmt.