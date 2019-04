Zu Besuch auf dem entlegensten Fleckchen der Erde

Sieger von ebensgefährlicher Mutprobe herrschte über Insel

Die Moai - so werden die steinernen Relikte bezeichnet - geben Archäologen unaufhörlich Rätsel auf. Eine weitere Besonderheit wird im Museum genau erklärt: „Im 15. Jahrhundert schlug der Kult um den Vogelmann hohe Wellen. Zur Brutzeit ließen sich die kämpferischen Kriegshäuptlinge der Stämme auf einen lebensgefährlichen Wettstreit ein.“ Schauplatz war Orongo. Auf einer schmalen Klippe der Südwestspitze der Insel mussten die von den Familien auserkorenen Burschen an einer Kraterkante am Vulkan Rano Kau 300 Meter tief zum Ozean hinabklettern und durch die tosende Brandung zu vorgelagerten Felsensplittern schwimmen, um dort in aller Eile das erste Ei der Seevögel zu finden. „Der Sieger herrschte als Vogelmann ein Jahr lang mit seinem Stamm über die Insel“, so die Überlieferung.