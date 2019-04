Zwei Pärchen haben Drogen an Jugendliche verkauft

Ermittlungen gegen zwei Drogenpärchen

Nun wird ein 21-jähriger Klagenfurter beschuldigt, seit Jahresbeginn zwischen 4500 und 5000 Gramm Heroin zu einem Preis zwischen 25 und 40 Euro erworben zu haben. Rund 2500 Gramm des Suchtmittels soll er an einen 22-jährigen Mann aus dem Bezirk Villach-Land gewinnbringend weiterverkauft haben. Manchmal schickte der 22-Jährige seine Lebensgefährtin, eine damals 16-Jährige, zu den Übergaben. Beide sollen etwa 2000 Gramm Heroin in Villach, Villach-Land und Klagenfurt-Land an mindestens 35 Abnehmer im Alter von 16 bis 22 Jahren verkauft haben.