Krone-Kunst-Bim erstrahlt auch beim „Klanglicht“

Im Rahmen des prallen Programms des „Klanglicht“-Festivals, das am Ostersonntag eröffnet wird und dann an drei Abenden Graz in ein Meer aus Licht und Sound hüllt, ist die Bim ein sogenannter „Point of Interest“, der jedem Besucher Informationen liefern, Kunst nahe bringen und Spaß machen soll. Ein weiterer Lichtblick in drei Nächten voller spektakulärer Höhepunkte.