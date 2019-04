Jugendlicher fasst zehn Monate aus

Mit seinen Kameraden vom Fußballverein feierte ein 18-Jähriger am 23. Dezember des vergangenen Jahres in einer Disco in Parndorf Weihnachten. Der Alkohol floß reichlich, die Sportler bestellten eine Flasche Hochprozentiges nach der anderen. Irgendwann dürfte die Stimmung dann gekippt sein und der Jugendliche zertrümmerte eine Bacardi-Flasche im Gesicht eines 17-Jährigen. Das Opfer ging blutüberströmt zu Boden, seine Freude alarmierten die Einsatzkräfte. Mehr als zwei Stunden lang wurde der Teenager operiert - selbst heute noch sind deutliche Narben in seinem Gesicht erkennbar.