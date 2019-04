Trump wegen Tweet von US-Filmstudio verklagt

Den Berichten zufolge wurde in dem Video der Song „Why do we fall?“ des deutschen Komponisten Hans Zimmer verwendet. Zudem nutzte das Video auch die für den Warner-Filmtitel verwendete Schrift für seine begleitende Nachricht an mutmaßliche Trump-Gegner: „Erst ignorieren sie dich. Dann lachen sie über dich. Dann nennen sie dich einen Rassisten. Donald J. Trump. Ihre Wahl. Hat es ihnen allen gezeigt. Trump: Der Große Sieg. 2020.“