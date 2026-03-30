Teamchef Rangnick verrät seinen Plan für die WM

Patrick Wimmer zeigte sich rundum zufrieden. „Wir können froh sein, dass wir jetzt so eine Anlage hier in Österreich stehen haben“, meinte der Mittelfeldspieler vom VfL Wolfsburg. „Natürlich ist es jetzt das erste Mal hier, da gibt es noch ein, zwei kleine Sachen, die man ändern kann, die aber nicht so schwer sind. Mit dem Platz, der Kabine und vor allem mit dem Gym haben wir jetzt die besten Anlagen hier, so wie es vorher vielleicht noch nicht war.“