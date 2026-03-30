Starkregen in Afghanistan fordert 28 Todesopfer

Die humanitäre Lage im Land hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verschlechtert. Ein Grund dafür ist unter anderem, dass Nachbarländer wie Iran und Pakistan viele Flüchtlinge nach Afghanistan zurückgeführt haben, wodurch es an Arbeitsplätzen und Lebensmitteln mangelt. Zudem befindet sich Pakistan weiterhin in einem offenen Konflikt mit den islamistischen Taliban in Kabul, wobei sich die Kämpfe zuletzt vor allem auf das Grenzgebiet konzentrierten.