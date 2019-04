66-Jähriger fuhr in Schlangenlinien: Festgenommen!

Am 3. April 2019 wurde um 18.34 Uhr bei der Polizeiinspektion Rohrbach angezeigt, dass ein Pkw-Lenker in Rohrbach-Berg auf der B 38 in Schlangenlinie fahre und sich bereits beide rechten Reifen kaputtgefahren habe. Der Pkw konnte von den Beamten kurz darauf auf einem Parkplatz in Rohrbach abgestellt vorgefunden werden, vom Lenker fehlte vorerst jede Spur.