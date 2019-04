„AKP kann Aufträge nicht mehr beeinflussen“

Es ist ein Ergebnis mit großer Symbolwirkung: In der Türkei hat am Sonntag die Regierungspartei AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan zwar insgesamt die Kommunalwahlen gewonnen, aber ausgerechnet in den prestigeträchtigen Großstädten Istanbul und Ankara verloren. „Die Nimbus der Unbesiegbarkeit der AKP ist gebrochen worden, in ihrer Hochglanzfolie gibt es nun Risse“, analysierte der Soziologe und Türkei-Experte Kenan Güngör am Donnerstag im krone.at-Livetalk mit Gerhard Koller. Die Niederlagen der AKP in den wichtigen Wirtschaftsmetropolen hätten ihm zufolge auch große Auswirkungen auf das gesamte Land. „Die AKP kann in diesen strategisch wichtigen Städten nun den öffentlichen Auftragsvergabeprozess nicht mehr beeinflussen.“ Das Klima zwischen Regierung und Opposition könnte dadurch noch angespannter als bisher werden.