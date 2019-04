Imst: Einbrecher-Duo schlug in Nachbarschaft zu

Zwei bulgarische Einbrecher trieben am Sonntagnachmittag in Imst ihr Unwesen! Die Männer im Alter von 23 und 36 Jahren verschafften sich Zutritt zur Wohnung eines 20-Jährigen und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Der Eigentümer, der geschlafen hatte, wurde durch den Lärm wach und schlug die Täter in die Flucht!