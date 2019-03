Künstler fordern Abschiebestopp für Lehrlinge

Auch abseits des in vielen Bereichen virulenten Fachkräftemangels sei es „völlig unbegreiflich“, dass hier Menschen abgeschoben werden, die den von der ÖVP immer wieder bemühten Slogan „Leistung muss sich wieder lohnen“ einlösen, indem sie Deutsch lernen, in heimischen Betrieben arbeiten und kurz nach ihrer Ankunft in Österreich von staatlichen Leistungen unabhängig werden, sagte Krassnitzer. Diesen in ihren Herkunftsländern oft mit dem Tod bedrohten jungen Menschen werde hier „aus politisch-ideologischen Gründen die Zukunft verwehrt“.