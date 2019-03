Heimo Pfeifenberger: „Rapid? Das wäre geil“

Dass ich im Fußball bleiben will, weil es mein Leben ist. Aber in einem anderen Bereich. Ich habe viel Erfahrung einzubringen. Als Spieler, national und international, als Cheftrainer. Zwei Jahre war ich ja auch Akademieleiter bei Red Bull, in meiner Grödig-Zeit Co-Trainer bei Andi Herzog im U21-Team. Ich habe fast alle Bereiche abgedeckt, darum bin ich mir zu 100 Prozent sicher, dass ich im Management als Sportdirektor arbeiten will. Zum Teil habe ich diese Aufgaben in meiner Zeit bei Wr. Neustadt ja schon mitgemacht.