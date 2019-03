Lukaschenko kommt im Herbst nach Österreich

Denkmal für ermordete österreichische Juden eingeweiht

Am Donnerstag hatte Kurz an der NS-Vernichtungsstätte Maly Trostinez in Weißrussland ein Denkmal für die dort ermordeten österreichischen Juden eingeweiht. „Maly Trostinez ist der Name eines Ortes, den wir nicht vergessen dürfen“, sagte Kurz bei der Gedenkfeier nahe Minsk und erinnerte daran, dass hier Menschen „in namenlosen Massengräbern bestattet wurden, um selbst die Erinnerung an sie auszulöschen“. Das Denkmal „Massiv der Namen“ soll nun dazu dienen, zumindest die Erinnerung an die Getöteten hochzuhalten.