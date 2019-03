Kurz weihte in Weißrussland Holocaust-Mahnmal ein

Gedenktafel an Baum befestigt

Kurz stattete auch dem nahe gelegenen Wäldchen Blagowschtschina einen Besuch ab, wo der Großteil der österreichischen Opfer getötet worden war. Hier hat der Verein IM-MER (Initiative Malvine - Maly Trostinec Erinnern), der sich seit Jahren für ein würdiges Gedenken der jüdischen Ermordeten an diesem Ort einsetzt, an den Bäumen gelbe Gedenktafeln für die einzelnen Ermordeten angebracht. Der Kanzler befestigte selbst eine Plakette für den Wiener Lehrling Arthur Loschitz an einem Baum. Loschitz wurde als 13-Jähriger in Maly Trostinez getötet. Er wäre am Donnerstag 90 Jahre alt geworden.