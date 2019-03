Haftstrafe nach Amokfahrt im „Speed-Rausch“

Es war am helllichten Tag, als auf der A12 eine Zivilstreife im Bezirk Imst einen Pkw stoppen wollte. Es hätte eine gewöhnliche Fahrzeugkontrolle werden sollen. Doch der Lenker des Wagens drückte aufs Gas und raste davon. Auf seiner Flucht spielten sich dramatische Szenen ab: Der 27-Jährige überholte mehrmals am Pannenstreifen und riskierte schließlich auch auf der Bundesstraße alles. Bei waghalsigen Manövern brachte er mehrere Lenker in Gefahr. Auch eine zwischenzeitlich durch die Polizei eingerichtete Straßensperre konnte den Raser nicht stoppen. Erst in einer Sackgasse bei Mieming war Endstation der irren Verfolgungsjagd. Wie sich herausstellte, stand der als Baggerfahrer tätige Mann unter der aufputschenden Droge „Speed“. „Ich war damals in falschen Kreisen unterwegs“, meinte der Vater eines Kindes nun vor Gericht.