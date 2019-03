7 Fragen an elf neue Land-Bürgermeister

„Ich bin seit 2013 in der Gemeindevertretung“, erzählt Hubert Stock, der neue schwarze Bürgermeister von Werfen. Schrittweises Hineinwachsen sei sicher von Vorteil. Neben der Amtsstube bleibt er dem Land weiterhin auch als Wolfsbeauftragter erhalten und leidet trotzdem nicht an Zeitknappheit: „Ich nehme jede Herausforderung an, das zieht sich in meinem Leben durch.“