„Games with Gold“: Diese Spiele gibt‘s im April

Im Rahmen von „Games with Gold“ können sich Xbox-Gamer auch im April wieder auf kostenlosen Spiele-Nachschub freuen. Diesen Monat bereit hält der Service die Titel „The Technomancer“ (vom 1. bis 30. April auf Xbox One verfügbar), „Outcast Second Contact“ (vom 16. April bis 15. Mai auf Xbox One verfügbar), „Star Wars Battlefront 2“ (vom 1. bis 15. April auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar) und „Tom Clancy’s Ghost Recon: Advanced Warfighter 2“ (vom 16. bis 30. April auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar).