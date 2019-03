Boeing, Audi und Hyundai-Werft bauen auf Linzer

Mehr als 1200 Gäste an drei Tagen

„Wir erwarten an drei Tagen mehr als 1200 Gäste“, sagt Norbert Jungreithmayr, der mit Kenneth Sundberg an der Spitze des Herstellers von Dreh-Bohr-Fräs-Maschinen steht, der zu seinen Kunden große Unternehmen wie Boeing, Audi oder die Hyundai-Werft in Korea zählt.