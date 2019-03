„Gelbwesten“ in Nizza trotzdem auf den Straßen

Trotz Demonstrationsverbotes sind am Samstag im französischen Nizza Dutzende „Gelbwesten“ auf die Straße gegangen. Sie wurden umgehend von etwa hundert Bereitschaftspolizisten eingekesselt. Die Behörden hatten Kundgebungen in der Großstadt am Mittelmeer untersagt. Bei Verstößen droht ein erhöhtes Bußgeld von 135 statt bisher 38 Euro.