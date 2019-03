Polizei verbietet Demos auf und um Champs-Elysees

Der neue Pariser Polizeipräsident hat für Samstag geplante Demonstrationen der „Gelbwesten“ an mehreren Orten in Paris verboten. Dazu zählen der Prachtboulevard Champs-Elysees und die angrenzenden Straßen, der Place de l‘Etoile mit dem Triumphbogen, die Gegend um den Elysee-Palast, den Amtssitz des französischen Präsidenten, und die Nationalversammlung, hieß es am Freitag in einer Mitteilung.