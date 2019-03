ARA-Luftrettung hat die modernsten Hubschrauber

„Die Professionalität, die unsere Crews bei Einsätzen an den Tag legen, ist wirklich unglaublich und sorgt weit über die Grenzen von Österreich hinaus für Aufsehen“, sagt der neue ARA-Geschäftsführer Thomas Jank. So hat sich unter anderem eine kroatische Rettungsorganisation gemeldet, die bei der ARA eine Windenschulung absolvieren will.