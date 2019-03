Drei Jahre Haft für Raubüberfall auf Freier

Beziehung vorgegaukelt

Aber was war geschehen? Im Juli 2015 überfiel der Rumäne gemeinsam mit einem Komplizen einen 46-jährigen Freier, der offenbar nichts ahnend im Bett einer Prostituierten in Innsbruck lag. Der Einheimische brachte zu seinen Abenteuern stets eine Aktentasche mit. Der Inhalt: 28.000 Euro in bar. Von diesem Geld wusste die Prostituierte offenbar, der Freier nahm nämlich an, mit ihr in einer Beziehung zu sein. „Das Vertrauen zu ihr war eine Wahrheit, die ich in mir gespürt habe“, sagte der Mann bei einer der vorherigen Verhandlungen aus – und ergänzte: „Da habe ich mich wohl getäuscht.“