Industrie sponsert Mini-Computer für Schüler

Start in zwei Wochen

Das Bildungsministerium rollt das „Denken, Lernen Probleme lösen“ getaufte Projekt in 100 Schulen österreichweit in 20 Clustern zu je fünf Schulen auf. In Oberösterreich unterstützt die Industriellenvereinigung die Aktion mit 10.000 Euro, deswegen können bei uns 42 statt ursprünglich 15 Schulen mitmachen.