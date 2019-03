Flugzeug mit 100 Passagieren an Bord fing Feuer

Großeinsatz in der iranischen Hauptstadt Teheran: Ein Flugzeug mit 100 Passagieren an Bord ist am Dienstagabend bei der Landung am Mehrabad International Airport in Brand geraten. Auf einem auf Twitter geposteten Foto war ein brennender Jet der Fluggesellschaft Iran Air zu sehen. Mittlerweile seien alle Fluggäste unverletzt evakuiert worden, hieß es kurz nach 20 Uhr MEZ.