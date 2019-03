Das „Herz“ von Palfinger schlägt im Innviertel

Wer die Internetseite der Palfinger-Gruppe besucht, sieht auf der Startseite in der Bildergalerie einen Ladekran in Action. Kleine bis mittelgroße Versionen der Ladekräne werden in Lengau hergestellt, wo das von Bergheim bei Salzburg aus agierende Unternehmen bereits seit 1984 ein Werk hat. In unmittelbarer Nachbarschaft zum Palfinger-Werk entstand in der Innviertler Gemeinde das Betriebsansiedelungsgebiet - Nachbarn gibt’s mittlerweile viele, worauf Bürgermeister Erich Rippl auch sehr stolz ist.