Regisseur gesteht: „Wir heulen bei den Proben!“

Das Musical von Lucy Simon - von ihr war in Gmunden bereits „Der geheime Garten“ zu sehen - wurde 2006 in San Diego uraufgeführt und erobert seitdem die Bühnen zwischen Australien und Schweden, zwischen Korea und Polen. Und ab 11. April auch das Publikum im Stadttheater Gmunden: „Wir hatten ursprünglich zehn Vorstellungen geplant, doch der Vorverkauf läuft so gut, dass wir schon vor der Premiere drei Zusatztermine eingeschoben haben“, freut sich Musical Frühling-Erfinder und Regisseur Markus Olzinger.