Ehepaar veruntreute 23.000 Euro vom Sparverein

Die Lösung schien ein fingierter Einbruch zu sein. Die Version des Ehepaares lautete damals: Sie hätten im Gasthaus übernachtet, nachdem sie am Abend das Geld für die Auszahlung in Kuverts eingeräumt hätten. Doch als sie in der Früh in den Gastraum gekommen seien, sei die Kassenlade aufgebrochen gewesen und das Geld futsch. Der Wirt rief die Polizei und zeigte den Einbruch an. Die Spurensicherer kamen aber nach wenigen Minuten dahinter, dass hier etwas grundsätzlich faul sein müsse. „Die haben gesagt, die Spuren passen einfach nicht zusammen“, sagte ein Polizist als Zeuge.