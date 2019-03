Im Zick-Zack per Gleitschirm über die Alpen

Aus Salzburger Sicht erfreulich: Neben dem traditionellen Laufstart auf dem Mozartplatz am 16. Juni rückt das Bundesland noch mehr in den Fokus. Nach dem ersten von 13 Wendepunkten am Gaisberg führt der Weg nach Wagrain-Kleinarl. Dort findet auch die Vorbereitungswoche von 5. bis 15. Juni statt - samt Prolog, der den Besten zusätzliche Startzeiten in der Nacht sichert. Aus Sicherheitsgründen gilt nämlich eine sechsstündige Nachtruhe. Die braucht es auch, führt der Weg doch über die Zugspitze, den Eiger und den Mont Blanc.