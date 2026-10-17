Stockinger fixierte späten Falken-Sieg fast allein

Besser lief es dann bei den Herren: Nach verkorkstem Auftakt vor zwei Wochen in Traiskirchen präsentierten sich die Salzburger stark verbessert. Bis zum Schlussdrittel erarbeiteten sie sich gegen die Upper Austrian Ballers einen 14-Punkte-Vorsprung. Und gingen anschließend in den Sinkflug. Doch: Weil Topscorer Jonathan Stockinger (sechs Dreier) einen Glanztag erwischte und elf der letzten 13 Punkte, davon zwei Freiwürfe, im Alleingang holte, siegten die Gastgeber noch mit 87:84 (49:39).