Stockinger fixierte späten Falken-Sieg fast allein

Nichts für schwache Nerven war das Auftaktdoppel der Zweitliga-Falken der BBU Salzburg vor 400 Zuschauern in der Sporthalle Alpenstraße. Nachdem die Damen ihre Startspiel verloren hatten, gab die Herren im Finish einen 14-Punkte-Vorsprung fast noch aus der Hand. Um am Ende doch noch zu jubeln.
Schon zum Start des Tages freuten sich die Zweitliga-Damen von Basketball-Platzhirsch BBU Salzburg über eine Bestmarke. Noch nie hatten sich knapp 100 Zuschauer aufgemacht, den Falkinnen auf die Finger zu schauen. Belohnt wurde das Team sportlich leider nicht, musste sich UBI Graz 2 mit 40:55 (14:23) geschlagen geben.
Besser lief es dann bei den Herren: Nach verkorkstem Auftakt vor zwei Wochen in Traiskirchen präsentierten sich die Salzburger stark verbessert. Bis zum Schlussdrittel erarbeiteten sie sich gegen die Upper Austrian Ballers einen 14-Punkte-Vorsprung. Und gingen anschließend in den Sinkflug. Doch: Weil Topscorer Jonathan Stockinger (sechs Dreier) einen Glanztag erwischte und elf der letzten 13 Punkte, davon zwei Freiwürfe, im Alleingang holte, siegten die Gastgeber noch mit 87:84 (49:39).
Im Anschluss meinte der Co-Captain: „Wir haben in den entscheidenden Momenten die richtigen Entscheidungen getroffen und als Team nicht aufgegeben. Dank der unglaublichen Unterstützung unserer Fans konnten wir unseren Homecourt erfolgreich verteidigen.“
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