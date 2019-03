Vandalen zogen Spur der Verwüstung

Entlang der Eitweger Landesstraße im Gemeindegebiet von St. Andrä machten sich Vandalen ans Werk: 20 Schneestangen und zehn Straßenleitpflöcke rissen die Unbekannten in der Nacht auf Sonntag aus. Einige der Pflöcke wurden umgetreten oder die Rückstrahler zerbrochen. In Mosern ließen sie ihre Wut noch an einer Verkehrstafel aus. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.