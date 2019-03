Während Fastenzeit weniger Plastik verwenden

„Wir tun was: Einweg-Plastik vermeiden in der Familie!“ Das ist das Jahresmotto 2019 von „Grünschnabel – Infoplattform für Eltern“: „Wir möchten Familien dabei unterstützen, ihren Alltag plastikfreier zu gestalten“, sagt Obfrau Lätitia Gratzer. Umsetzbare und praxistaugliche Tipps gibt es daher in Blog-Beiträgen auf www.gruenschnabel.at, bei Workshops wie „Plastikfrei putzen, pflegen und waschen“ oder „Plastik vermeiden mit Kleinkindern“.