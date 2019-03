Intensiver TanzTage-Start

Die Salzburger Choreographin Editta Braun lässt in „trails“ Paula Dominici, Kamil Mrozowski, Jerca Rožnik Novak und Ornilia Ubisse Emotionen gekonnt in Bewegung ausdrücken. Zwingend wirken die Tanzszenen und bedrückend, alle Leichtigkeit kommt beim Thema Flucht abhanden. Ein intensiver Start in die TanzTage im Posthof.