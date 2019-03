Zwei besondere Tirol-Botschafter in Berlin

Peter Huber ist der österreichische Botschafter in Deutschland. Der St. Johanner aus der Bier-Dynastie kam im Jahr 2017 von Madrid nach Berlin. In Deutschland ist er für 260.000 Auslands-Österreicher zuständig. Huber führt eine der größten Botschaften Österreichs und hat in Berlin 40 Mitarbeiter. Jedes Jahr werden dort auch 10.000 Pässe und Personalausweise ausgestellt. „Die Deutschen lieben Tirol. In der Regierung gibt es viele, die unser Land aus einem Urlaub kennen“, spricht Huber von einem exzellenten Image. Mit LH Günther Platter vereinbarte Huber auf der ITB ein Tirol-Fest, das im Herbst in der österreichischen Botschaft in Berlin stattfinden soll.