„Rage 2“ sucht den „Ödland-Superhelden“

Publisher Bethesda macht sich in einem neuen Gameplay-Trailer zu seinem am 14. Mai für PC, PS4 und Xbox One erscheinenden Shooter „Rage 2“ auf die Suche nach dem „Ödland-Superhelden“. Der spaßige Clip zeigt, wie sich Waffen und Fähigkeiten zu gleichermaßen unterhaltsamen wie zerstörerischen Kombos verknüpfen lassen.